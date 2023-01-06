Республиканцы могут урезать оборонный бюджет США в обмен на назначение спикера, - СМИ

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США обсуждают сделку, которая позволит Кевину Маккарти избраться на пост спикера. Соглашение предполагает сокращение оборонного бюджета на 2023 фискальный год на 75 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам трех человек, знакомых с ходом обсуждения, частью обсуждаемого соглашения будет ограничение расходов на 2024 финансовый год по всему правительству на уровне 2022 года. Расходы на национальную оборону, из которых в основном финансируется Пентагон, составили около 782 млрд долларов в 2022 финансовом году и увеличились на 75 млрд долларов до 857 млрд долларов в 2023 финансовом году.

Идея Маккарти о сокращении бюджета не понравится большинству республиканцев в оборонных комитетах по вооруженным силам, которые годами настаивали на значительном увеличении расходов на национальную безопасность.

Источник, знакомый с этим вопросом, заявил, что этот вопрос поднимался во время телефонного разговора Маккарти с республиканцами в пятницу, и что "ястребы" обороны были обеспокоены этим.

Увеличение расходов на 2023 год подчеркнуло двухпартийную озабоченность растущей инфляцией, стратегическим соперничеством с Китаем и полномасштабным вторжением России в Украину. Это также был единственный способ получить поддержку республиканцев для ежегодного законопроекта о разрешении на оборону и сводного законопроекта о расходах, содержащего также бюджет Пентагона.

Отметим, что в оборонный бюджет США также входит и военная помощь Украине.

Напомним, впервые за 164 года конгрессмены не могут избрать спикера Палаты представителей.

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