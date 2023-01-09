США не будут сокращать оборонный бюджет для Украины в 2023 году, - Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена не ожидает в 2023 году какого-либо сокращения средств, заложенных в бюджете на помощь Украине, в том числе военной.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в прошлом году в рамках объединенного законопроекта американская администрация запросила у законодателей 37 миллиардов долларов к концу финансового года, Конгресс фактически увеличил эту сумму до 45 миллиардов.

"Это средства, которые были ассигнованы. Это средства, которые мы начинаем выделять. И я не предполагаю, чтобы эти деньги у нас забрали", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли республиканцы в Конгрессе ограничить предоставление помощи Украине.

Он подчеркнул, что администрация США "точно имеет ресурсы для поддержки Украины на протяжении всего или почти всего 2023 года как путем предоставления помощи в сфере безопасности, в которой она нуждается, так и путем предоставления экономической, гуманитарной помощи и содействия в сфере энергетики".