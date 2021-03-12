Банки знизили ставки для населення: на яких умовах можна розмістити депозит

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті в лютому становили 1,0% річних, що на 0,2 в. п. менше, ніж місяцем раніше.

У лютому 2021 року ставки за гривневими депозитами для підприємств склали 3,7%, що на 0,1 п. п. менше, ніж місяць тому. За валютними депозитами ставки збереглися на рівні 1,2% річних.

Депозитний портфель банків у лютому 2021 року виріс на 0,5% до 1 350 млрд грн, в т. ч. населення збільшився на 1,2% до 688 млрд грн, підприємств скоротився на 1,0% до 637 млрд грн.