Банки снизили ставки для населения: на каких условиях можно размесить депозит

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в феврале составляли 1,0% годовых, что на 0,2 п.п. меньше, чем месяцем ранее.

В феврале 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий составили 3,7%, что на 0,1 п.п. меньше, чем месяц назад. По валютным депозитам ставки сохранились на уровне 1,2% годовых.

Депозитный портфель банков в феврале 2021 года вырос на 0,5% до 1 350 млрд грн, в т.ч. населения увеличился на 1,2% до 688 млрд грн, предприятий сократился на 1,0% до 637 млрд грн.