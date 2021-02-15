Депозитні ставки для населення: скільки пропонують банки на початку 2021 року
У січні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 8,0% річних. Порівняно з груднем 2020 року ставки не змінилися.
Про це свідчать оперативні дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті у січні складали 1,2% річних.
У січні 2021 року ставки за гривневими депозитами для підприємств становили 3,8%, що становить стільки ж, як і місяць тому. За валютними депозитами зросли з 1,1% до 1,2 річних.
Депозитний портфель банків у січні 2021 року скоротився на 0,4% до 1 343 млрд грн, в т. ч. населення збільшився на 0,8% - до 680 млрд грн, підприємств знизився на 2,0% до 644 млрд грн.
Нагадаємо, перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявила, що 2020 рік став першим роком в історії України, коли процентні ставки стали однозначними, тобто нижче 10%. У 2021 році цей тренд збережеться, проте ставки майже сягнули економічно обґрунтованого мінімуму.
Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2021 року в національній валюті складали 34,8% річних. Порівняно з груднем минулого року ставки зросли на 1,1 в. п.