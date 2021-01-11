ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ставки за банківськими депозитами впали до обґрунтованого мінімуму, - Рожкова

Київ, Понеділок 11 січня 2021 10:41
Ставки за банківськими депозитами впали до обґрунтованого мінімуму, - Рожкова
Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Минулий 2020 рік став першим роком в історії України, коли відсоткові ставки стали однознакові, тобто нижче 10%. У 2021 році цей тренд збережеться, однак ставки майже досягли економічно обґрунтованого мінімуму.

Про це перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова написала на своїй сторонці у Facebook.

Як зазначила Рожкова, падіння ставок не сталося б, якби НБУ не приборкав інфляцію, що дало змогу знизити облікову ставку до рекордних 6%.

"За якою ставкою ви могли відкрити депозит у січні 2020?! 15-16% річних. Сьогодні – це 8-8,5%. Відчуйте різницю. Втім, депозитні ставки вже майже досягли економічно обґрунтованого мінімуму", - додала вона.

Рожкова нагадала, що пандемія змусила людей більше заощаджувати.

"Населення різко обмежило споживання. Кордони на замку. Одягу потрібно менше. Відпочинок і розваги малодоступні. Тож люди з середніми та високими доходами почали більше відкладати "на чорний день". Навіть зменшення відсоткових ставок їх суттєво не відлякало. Після дуже короткого шокового відтоку під час весняного локдауну вклади населення до банків відновили зростання. І зростали цього року темпами 27% річних. Правда, слід сказати, що кошти на поточних рахунках зростали швидше, ніж строкові депозити", - відзначила Рожкова.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 8,2% річних. Це на 0,7 в. п. нижче, ніж у жовтні (8,9%).

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в листопаді 2020 року в національній валюті становили 34,7% річних. У порівнянні з жовтнем ставки знизилися на 0,5 в.п.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Національний банк Українибанкидепозит

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся