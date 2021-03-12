ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Банки зберегли кредитні ставки для населення близько 35% річних

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 березня 2021 11:28
Банки зберегли кредитні ставки для населення близько 35% річних Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в лютому 2021 року в національній валюті становили 34,7% річних. У порівнянні з січнем ставки знизилися на 0,1 в. п.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли на 1,1 п. п. до 6,4% річних.

Ставки по гривневих кредитах для підприємств за лютий зросли з 8,7% до 8,2% річних, за валютним знизилися з 4,4% до 4,3% річних.

Банки зберегли кредитні ставки для населення близько 35% річних

Кредитний портфель банків за лютий 2021 рік не змінився - 949 млрд гривень, у т. ч. населення виріс я на 0,7% до 200 млрд гривень, підприємств скоротився на 0,1% до 738 млрд гривень.

Банки зберегли кредитні ставки для населення близько 35% річних

Нагадаємо, в січні 2021 року середні процентні ставки банків по нових депозитах у гривні для населення склали 8,0% річних. У порівнянні з груднем 2020 року ставки не змінилися.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2021 року в національній валюті складали 34,8% річних. У порівнянні з груднем минулого року ставки зросли на 1,1 в. п.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка кредит банки ставки
NEWS
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації