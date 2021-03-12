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Банки знизили ставки для населення: на яких умовах можна розмістити депозит

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 березня 2021 11:49
Банки знизили ставки для населення: на яких умовах можна розмістити депозит Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У лютому 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 7,7% річних. знизилися на 0,3% п. п.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті в лютому становили 1,0% річних, що на 0,2 в. п. менше, ніж місяцем раніше.

У лютому 2021 року ставки за гривневими депозитами для підприємств склали 3,7%, що на 0,1 п. п. менше, ніж місяць тому. За валютними депозитами ставки збереглися на рівні 1,2% річних.

Банки знизили ставки для населення: на яких умовах можна розмістити депозит

Депозитний портфель банків у лютому 2021 року виріс на 0,5% до 1 350 млрд грн, в т. ч. населення збільшився на 1,2% до 688 млрд грн, підприємств скоротився на 1,0% до 637 млрд грн.

Банки знизили ставки для населення: на яких умовах можна розмістити депозит

Нагадаємо, перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявила, що 2020 рік став першим роком в історії України, коли процентні ставки стали однозначними, тобто нижче 10%. У 2021 році цей тренд збережеться, проте ставки майже сягнули економічно обґрунтованого мінімуму.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в лютому 2021 року в національній валюті становили 34,7% річних. У порівнянні з січнем ставки знизилися на 0,1 в. п.

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