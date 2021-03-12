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Банки снизили ставки для населения: на каких условиях можно размесить депозит

Новина українською → Украина, Пятница 12 марта 2021 11:49
Банки снизили ставки для населения: на каких условиях можно размесить депозит Фото: касса в банке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,7% годовых. По сравнению с январем ставки снизились на 0,3% п.п.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в феврале составляли 1,0% годовых, что на 0,2 п.п. меньше, чем месяцем ранее.

В феврале 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий составили 3,7%, что на 0,1 п.п. меньше, чем месяц назад. По валютным депозитам ставки сохранились на уровне 1,2% годовых.

Банки снизили ставки для населения: на каких условиях можно размесить депозит

Депозитный портфель банков в феврале 2021 года вырос на 0,5% до 1 350 млрд грн, в т.ч. населения увеличился на 1,2% до 688 млрд грн, предприятий сократился на 1,0% до 637 млрд грн.

Банки снизили ставки для населения: на каких условиях можно размесить депозит

Напомним, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что 2020 год стал первым годом в истории Украины, когда процентные ставки стали однозначными, то есть ниже 10%. В 2021 году этот тренд сохранится, однако ставки почти достигли экономически обоснованного минимума.

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в феврале 2021 года в национальной валюте составляли 34,7% годовых. По сравнению с январем ставки снизились на 0,1 п.п.

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