Банки знизили ставки по кредитах для населення

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Банки готові кредитувати фізосіб під 36% річних

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2020 року в національній валюті становили 36,3% річних. Це на 0,6 в. п. нижче, ніж у травні (36,9%).

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті виросли на 1,5 п.п. до 7,0% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у червні знизилися з 11,0% до 10,0% річних, за валютним зросли з 4,8% до 5,1%.

Кредитний портфель банків за місяць скоротився на 3,1% до 1 001 млрд грн, в т. ч. населення скоротився на 3,3% - до 210 млрд грн, підприємств - скоротився на 3,1% до 786 млрд грн.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, кредитні ставки банків можуть впасти до історичного мінімуму в кінці 2020 року, але для цього необхідно зберегти макроекономічну стабільність.

За даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в травні 2020 року в національній валюті становили 36,9% річних, що на що на 1,0 в. п. нижче, ніж у квітні (37,9%).