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Банки знизили процентні ставки по кредитах для населення

Новини » Економіка     10.06.2020 - 11:41
Банки знизили процентні ставки по кредитах для населення
Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Банки готові кредитувати населення під 37% річних

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в травні 2020 року в національній валюті становили 36,9% річних. Це що на 1,0 в. п. нижче, ніж у квітні (37,9%).

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли на 1,8 п.п. до 5,5% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у травні знизилися з 12,9% до 11,0% річних, за валютним зросли з 4,7% до 4,8%.

Банки знизили процентні ставки по кредитах для населення

Кредитний портфель банків за місяць скоротився на 1,2% до 989 млрд грн, в т. ч. населення скоротився на 0,9% - до 209 млрд грн, підприємств - скоротився на 1,3% до 775 млрд грн.

Банки знизили процентні ставки по кредитах для населення

Відзначимо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал 2020 року українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.

Нагадаємо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення у квітні 2020 року в національній валюті становили 37,9% річних, що на 0,6 в. п. вище, ніж у березні (37,3%).

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України кредитдепозитНаціональний банк України
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