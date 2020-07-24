Банки прогнозують збільшення попиту на кредити та зростання неплатежів

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

На виході з кризи бажаючих взяти кредит стане більше

Українські банки очікують, що у III кварталі 2020 року відновиться попит на кредити з боку як населення, так і бізнесу, а умови кредитування пом’якшаться. Водночас якість кредитних портфелів погіршиться.

Про це свідчать результати "Опитування про умови банківського кредитування", проведеного НБУ.

"Пік негативних очікувань банків було пройдено в минулому кварталі, а вже у поточному опитуванні очікування банків на наступні 12 місяців почали покращуватись. Майже 60% респондентів очікує збільшення обсягу кредитного портфеля в наступні 12 місяців, що вдвічі більше, ніж у попередньому опитуванні", - йдеться в документі.

Разом з тим, банки і надалі очікують погіршення якості кредитних портфелів, хоча ці очікування дещо поліпшились порівняно з попереднім кварталом. Також фінустанови вказують на певне відновлення зростання обсягів депозитів: близько половини респондентів очікує припливу коштів населення та бізнесу.

За даними опитування, у квітні-червні 2020 року на тлі продовження коронакризи попит бізнесу на кредити майже не змінився, якщо порівняти з минулим кварталом, показавши лише певне зростання з боку малих та середніх підприємств (МСП).

Так само знижувався і попит населення на кредити, зокрема на споживчі позики, через пригнічені споживчі настрої та зменшення витрат на товари тривалого вжитку.

Водночас, у ІІ кварталі банки посилювали стандарти кредитування (внутрішні нормативи та критерії, якими керується банк у своїй кредитній політиці) другий квартал поспіль.

У ІІ кварталі 79% опитаних банків вказали на зростання рівня кредитного ризику, але загалом оцінки рівня ризиків у ІІ кварталі були кращі, ніж в попередньому кварталі.

Опитування проводилося з 18 червня до 9 липня 2020 року серед кредитних менеджерів 24 банків. Відповіді надали всі респонденти, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 91%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами НБУ.

Нагадаємо, в червні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 10,8% річних, що на 0,6 в. п. нижче, ніж у травні (11,4%).

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2020 року в національній валюті становили 36,3% річних, що на 0,6 в. п. нижче, ніж у травні (36,9%).