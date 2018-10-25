Банки збільшують вимоги до позичальників, - НБУ

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Банки підвищують ставки за кредитами та збільшують вимоги до позичальників

Українські банки у ІІІ кварталі 2018 року підвищили вимоги до позичальників - фізичних осіб.. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати нового "Опитування про умови банківського кредитування", який провів Національний банк.

За даними опитування, у IV кварталі банки також планують незначно підвищити вимоги при кредитуванні населення.

Банки також планують підвищувати вимоги до великих корпоративних позичальників, але пом’якшувати для позичальників з-поміж малого та середнього бізнесу.

У III кварталі 75% опитаних банків повідомили, що розраховують на зростання обсягів корпоративних кредитів протягом наступних 12 місяців. Баланс відповідей становив 35%. На збільшення кредитного портфелю домогосподарств очікують 68% респондентів (баланс відповідей 54%). Оптимізм у роздрібному кредитуванні зберігається вже десять кварталів поспіль, з ІІ кварталу 2016 року, а збільшення кредитування бізнесу банки незмінно прогнозують з IV кварталу 2016 року.

Нагадаємо, у вересні 2018 року депозити населення в українських банках збільшилися на 10,5 млрд грн до 506,7 млрд грн. За даними НБУ, притоку коштів на депозитні рахунки домогосподарств, поміж іншого, сприяло збереження високих темпів зростання заробітної плати.

Відзначимо, що у вересні 2018 року ставки за гривневими кредитами банків для підприємств підвищилися на 1,9 в.п. до 19,8% річних, для домашніх господарств на 0,3 в.п. до 32,1% річних. За даними НБУ, ставки за гривневими кредитними ресурсами, передусім бізнесу, відреагували на збільшення облікової ставки, звуження ліквідності банківської системи та значного попиту на кредитні ресурси.