Банки повышают требования к заемщикам, - НБУ

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Банки повышают ставки по кредитам и увеличивают требования к заемщикам

Украинские банки в III квартале 2018 года повысили требования к заемщикам - физическим лицам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты нового "Опроса об условиях кредитования", который провел Национальный банк.

По данным опроса, в IV квартале банки также планируют незначительно повысить требования при кредитовании населения.

Банки также планируют повышать требования к крупным корпоративным заемщикам, но смягчать для заемщиков из числа малого и среднего бизнеса.

В III квартале 75% опрошенных банков сообщили, что рассчитывают на рост объемов корпоративных кредитов в течение следующих 12 месяцев. Баланс ответов составил 35%. Увеличения кредитного портфеля домохозяйств ожидают 68% респондентов (баланс ответов 54%). Оптимизм в розничном кредитовании сохраняется уже десять кварталов подряд, со II квартала 2016 года, а увеличение кредитования бизнеса банки неизменно прогнозируют с IV квартала 2016 года.

Напомним, в сентябре 2018 года депозиты населения в украинских банках увеличились на 10,5 млрд грн до 506,7 млрд грн. По данным НБУ, притоку средств на депозитные счета домохозяйств, среди прочего, способствовало сохранение высоких темпов роста заработной платы.

Отметим, что в сентябре 2018 года ставки по гривневым кредитам банков для предприятий повысились на 1,9 п.п. до 19,8% годовых, для домашних хозяйств на 0,3 п.п. до 32,1% годовых. По данным НБУ, ставки по гривневым кредитными ресурсами, прежде всего бизнеса, отреагировали на повышение учетной ставки, сужение ликвидности банковской системы и значительный спрос на кредитные ресурсы.