Банки отримали від НБУ ще одну партію готівкових доларів

Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Проблема з дефіцитом готівки вже має бути вирішена, оскільки банки вже отримали 550 млн доларів

Національний банк 2 квітня провів чергову операцію з обміну готівкового долару на безготівковий. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, банкам запропонували до обміну 280 млн доларів готівкою. Запити надійшли від 11 з 14 системно важливих банків. Водночас банки подали заявки лише на 241,5 млн доларів та НБУ зміг задовольнити їх в повному обсязі.

Таким чином найближчим часом банки зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити відкладений попит клієнтів, зазначили в прес-службі.

"Проблема з дефіцитом готівкового долару, яка виникла через перебої з авіасполученням після спалаху коронавірусу, має бути незабаром вирішена. Якщо ж у банків все ще не вистачатиме готівкового долару, ми розглянемо можливість проведення чергової операції з підкріплення їх кас", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, раніше НБУ провів два аукціони з продажу готівкових доларів за безготівкові. На першому аукціоні було виставлено 130 млн доларів, але попит був 280 млн доларів. На другому аукціоні 30 березня НБУ продав 180 млн доларів. Таким чином, в сумі НБУ вже передав банкам готівки на 550 млн доларів.

Раніше НБУ проводив аукціони з продажу готівкового євро, але попит на цю валюту був значно меншим.