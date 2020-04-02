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Банки получили от НБУ еще одну партию наличных долларов

Новости » Финансовый кризис 2020     02.04.2020 - 16:34
Банки получили от НБУ еще одну партию наличных долларов
Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Проблема с дефицитом наличности уже должна быть решена, поскольку банки уже получили 550 млн долларов

Национальный банк 2 апреля провел очередную операцию по обмену наличного доллара на безналичный. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, банкам предложили к обмену 280 млн долларов наличными. Запросы поступили от 11 из 14 системно важных банков. В то же время банки подали заявки только на 241,5 млн долларов и НБУ смог удовлетворить их в полном объеме.

Таким образом в ближайшее время банки смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов, отметили в пресс-службе.

"Проблема с дефицитом наличного доллара, которая возникла из-за перебоев с авиасообщением после вспышки коронавируса, должна быть вскоре решена. Если же у банков все еще не хватает наличного доллара, мы рассмотрим возможность проведения очередной операции по подкреплению их касс", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее НБУ провел два аукциона по продаже наличных долларов за безналичные. На первом аукционе было выставлено 130 млн долларов, но спрос был 280 млн долларов. На втором аукционе 30 марта НБУ продал 180 млн долларов. Таким образом, в сумме НБУ уже передал банкам наличных на 550 млн долларов.

Ранее НБУ проводил аукционы по продаже наличного евро, но спрос на эту валюту был значительно меньше.

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Темы: Курс доллара
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