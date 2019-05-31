Банки та інвесткомпанії погіршили очікування на наступні півроку

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ризики зростають, стійкість залишається невисокою

Керівники банків та небанківських фінансових установ погіршили очікування із приводу перспектив фінансового сектору на наступні півроку, у травні 2019 року баланс відповідей впав до 0%. Про це свідчать дані "Опитування про системні ризики фінансового сектору", проведеного Національним банком України.

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Як зазначили в НБУ, загальний рівень ризику вважали високим 36% опитаних фінустанов. Оцінки погіршилися: баланс відповідей зменшився порівняно з минулим опитуванням до -18%.

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Оцінка стійкості фінансового сектору до значних негативних подій також погіршилася порівняно з попереднім опитуванням. Так, низькою та дуже низькою стійкість фінсектору вважали 39% респондентів (19% у листопаді 2018 року), 54% опитаних назвали її середньою, а 7% - високою.

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Опитування НБУ проводилося з 13 до 27 травня 2019 року. Участь у ньому взяли керівники 20 банків, 4 страхових та 4 інвестиційних компаній.

Нагадаємо, у травні 2019 року керівники банків та небанківських фінансових установ покращили оцінки поточного стану фінансового сектору порівняно з минулим опитуванням у листопаді минулого року.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2019 року найбільша частка опитаних (32%) учасників фінансового ринку вважає факторами дуже високого ризику політичну та соціальну ситуацію в Україні, а також стан співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.