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Банки та інвесткомпанії оцінили стан фінансового сектору України

Новини » Економіка    31.05.2019 - 15:58
Банки та інвесткомпанії оцінили стан фінансового сектору України
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більшість респондентів називають стан задовільним або добрим

У травні 2019 року керівники банків та небанківських фінансових установ покращили оцінки поточного стану фінансового сектору порівняно з минулим опитуванням у листопаді минулого року. Про це свідчать дані "Опитування про системні ризики фінансового сектору", проведеного Національним банком України.

Як зазначили в НБУ, баланс відповідей змінився на позитивний (+4%). При цьому дві третини опитаних (68%)  вважають стан сектору задовільним, а 21% - добрим.

Банки та інвесткомпанії оцінили стан фінансового сектору України

bank.gov.ua

Більшість опитаних зауважили, що протягом останніх 6 місяців стан фінансового сектору покращився. Лише 4% вказали на погіршення стану справ. Баланс відповідей був найвищим за період проведення опитувань.

Банки та інвесткомпанії оцінили стан фінансового сектору України

bank.gov.ua

Опитування НБУ проводилося з 13 до 27 травня 2019 року. Участь у ньому взяли керівники 20 банків, 4 страхових та 4 інвестиційних компаній.

Нагадаємо, учасники засідання Ради з фінансової стабільності наприкінці березня 2019 року констатували, що ризики для стабільності фінансової системи України з кінця 2018 року знизились.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2019 року найбільша частка опитаних (32%) учасників фінансового ринку вважає факторами дуже високого ризику політичну та соціальну ситуацію в Україні, а також стан співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

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