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НБУ і Мінфін оцінили ризики для фінансової системи

Новини » Економіка    30.03.2019 - 11:00
НБУ і Мінфін оцінили ризики для фінансової системи
Фото: голова НБУ Яків Смолій і міністр фінансів Оксана Маркарова (прес-служба НБУ)

Ситуація більш сприятлива, ніж декілька місяців тому

Ризики для стабільності фінансової системи України з кінця 2018 року знизились. Про це заявили учасники першого в цьому році засідання Ради з фінансової стабільності, повідомляє прес-служба Національного банку.

Як зазначили в прес-службі, надходження експортної виручки та збільшення портфельних інвестицій нерезидентів в ОВДП сприяють помірному зміцненню гривні, банківська система також демонструє стабільну та прибуткову діяльність.

Водночас, учасники зазначили, що у 2019 році зростання економіки уповільниться через послаблення зовнішнього попиту та необхідність дотримуватися жорсткої монетарної та фіскальної політики, завдяки чому триватиме зниження інфляції.

"Серед ключових ризиків - більш стрімке уповільнення світового економічного зростання та темпів зростання країн - торговельних партнерів України, а також можлива несприятлива динаміка на товарних ринках", - йдеться в повідомленні НБУ

Учасники зустрічі підкреслили важливість збереження поточної динаміки співпраці із міжнародними фінансовими організаціями, вчасного виконання взятих Україною зобов’язань та отримання запланованих траншів фінансової допомоги. Це необхідно для безболісного проходження періоду пікових виплат за зовнішнім боргом та подальшого проведення реформ.

Раду з фінансової стабільності створено у березні 2015 року указом президента України. До її складу входять за посадами голова Національного банку, міністр фінансів (співголови Ради), голова НКЦПФР, голова Нацкомфінпослуг, директор-розпорядник ФГВФО, заступник голови НБУ, заступник міністра фінансів.

Нагадаємо, у Програмі дій Національного банку називаються основні зовнішні ризики для України у 2019 році: посилення зовнішньої військової агресії проти України, торговельні війни та сповільнення світової економіки, послаблення інтересу інвесторів до країн, що розвиваються, та відплив капіталу з цих країн.

За оцінками НБУ, головними внутрішніми ризиками у 2019 році є вибори, а також посилення трудової міграції.

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