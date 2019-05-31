ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Банки и инвесткомпании ухудшили ожидания на следующие полгода

Новости » Экономика    31.05.2019 - 16:20
Банки и инвесткомпании ухудшили ожидания на следующие полгода
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Риски возрастают, устойчивость остается невысокой

Руководители банков и небанковских финансовых учреждений ухудшили ожидания по поводу перспектив финансового сектора на следующие полгода, в мае 2019 года баланс ответов упал до 0%. Об этом свидетельствуют данные "Опроса о системных рисках финансового сектора", проведенного Национальным банком Украины.

Банки и инвесткомпании ухудшили ожидания на следующие полгодаbank.gov.ua

Как отметили в НБУ, общий уровень риска считали высоким 36% опрошенных финучреждений. Оценки ухудшились: баланс ответов уменьшился по сравнению с прошлым опросом до -18%.

Банки и инвесткомпании ухудшили ожидания на следующие полгода

bank.gov.ua

Оценка устойчивости финансового сектора до значительных негативных событий также ухудшилась по сравнению с предыдущим опросом. Так, низкой и очень низкой устойчивости финсектора считали 39% респондентов (19% в ноябре 2018 года), 54% опрошенных назвали его средним, а 7% - высокой.

bank.gov.ua

Банки и инвесткомпании ухудшили ожидания на следующие полгода

bank.gov.ua

Опрос НБУ проводился с 13 до 27 мая 2019 года. В нем приняли участие руководители 20 банков, 4 страховых и 4 инвестиционных компаний.

Напомним, в мае 2019 года руководители банков и небанковских финансовых учреждений улучшили оценки текущего состояния финансового сектора по сравнению с прошлым опросом в ноябре прошлого года.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2019 года наибольшая доля опрошенных (32%) участников финансового рынка считает факторами очень высокого риска политическую и социальную ситуацию в Украине, а также состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Банки и инвесткомпании оценили состояние финансового сектора Украины Участники рынка назвали самые большие риски для финансовой системы
Новости Украины банкиНациональный банк Украиныпрогноз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь