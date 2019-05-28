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Українські банки збільшили прибуток в 1,7 рази

Новини » Економіка    28.05.2019 - 10:20
Українські банки збільшили прибуток в 1,7 рази
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прибутковість банківського сектора залишається високою

У січні-квітні 2019 року платоспроможні українські банки отримали 18,1 млрд грн чистого прибутку, що в 1,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (10,7 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку.

За даними НБУ, доходи банків за чотири місяці поточного року зросли на 29% до 77 млрд грн, тоді як витрати - на 20% до 59 млрд грн.

Українські банки збільшили прибуток в 1,7 рази

Найбільше банкам дали процентні доходи - 50,6 млрд грн, комісійні доходи - 18,9 млрд грн, результат від переоцінки від операцій купівлі-продажу - 3,9 млрд грн.

Українські банки збільшили прибуток в 1,7 рази

Дані: НБУ

У січні-квітні 2019 року витрати банків склали 58,9 млрд грн, у тому числі процентні витрати - 24,5 млрд грн, загальні адміністративні витрати 19,3 млрд грн, відрахування в резерви 4,2 млрд грн.

Українські банки збільшили прибуток в 1,7 рази

Дані: НБУ

"Національний банк очікує, що в 2019 році прибутковість сектора залишиться високою", - йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, чистий прибуток платоспроможних банків України в 2019 році склала 21,7 млрд грн. Як відзначили в НБУ, в останній раз банківська система була прибутковою у 2013 році, коли її прибуток склав 1,4 млрд грн.

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічувалося 76 діючих банків, що на один менше, ніж на початок року (77). Кількість діючих структурних підрозділів за перший квартал 2019 року скоротилася на 60 - з 8509 до 8449 відділень.

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