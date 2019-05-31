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Банки и инвесткомпании оценили состояние финансового сектора Украины

Новости » Экономика    31.05.2019 - 15:58
Банки и инвесткомпании оценили состояние финансового сектора Украины
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство респондентов называют состояние удовлетворительным или хорошим

В мае 2019 года руководители банков и небанковских финансовых учреждений улучшили оценки текущего состояния финансового сектора по сравнению с прошлым опросом в ноябре прошлого года. Об этом свидетельствуют данные "Опроса о системных рисках финансового сектора", проведенного Национальным банком Украины.

Как отметили в НБУ, баланс ответов изменился на положительный (+4%). При этом две трети опрошенных (68%) считают состояние сектора удовлетворительным, а 21% - хорошим.

Банки и инвесткомпании оценили состояние финансового сектора Украины

bank.gov.ua

Большинство опрошенных отметили, что в течение последних 6 месяцев состояние финансового сектора улучшилось. Лишь 4% указали на ухудшение состояния дел. Баланс ответов был самым высоким за период проведения опросов.

Банки и инвесткомпании оценили состояние финансового сектора Украины

bank.gov.ua

Опрос НБУ проводился с 13 до 27 мая 2019 года. В нем приняли участие руководители 20 банков, 4 страховых и 4 инвестиционных компаний.

Напомним, участники заседания Совета по финансовой стабильности в конце марта 2019 года констатировали, что риски для стабильности финансовой системы Украины с конца 2018 года снизились.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2019 года наибольшая доля опрошенных (32%) участников финансового рынка считают факторами очень высокого риска политическую и социальную ситуацию в Украине, а также состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями.

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