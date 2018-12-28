Банки публікуватимуть більше інформації про свій фінансовий стан

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

З наступного року стане доступною інформація про розмір кредитного ризику банків

Національний банк України розширив перелік даних, що публікуються банками та НБУ та відображають стан діяльності банківської системи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, Національний банк на сторінці офіційного інтернет-представництва та банки на власних веб-сайтах почнуть оприлюднювати щомісяця дані про:

стан виконання банками нового нормативу LCR (коефіцієнту покриття ліквідності);

розмір кредитного ризику за класами боржників банку;

розподіл кредитів, в тому числі непрацюючих, у розрізі видів економічної діяльності позичальників;

розподіл вкладів фізичних осіб у розрізі суми вкладів та кількості вкладників в іноземній та національній валюті та суму можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

Ці дані будуть публікуватися за звітний місяць - до 30 числа кожного місяця, наступного за звітним, за січень - до 28 лютого, за грудень - до 01 лютого наступного року.

Також НБУ і банки почнуть щороку публікувати результати оцінки стійкості банків і банківської системи України:

інформацію про суму регулятивного та основного капіталу, значення нормативів достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та основного капіталу (Н3): за даними банку за звітний рік; за результатами оцінки якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями банку; за кожен прогнозний рік за макроекономічними сценаріями визначеними для банків, за якими оцінка стійкості здійснюється за трьома етапами.

суму потреби (нестачі) в капіталі або необхідний рівень достатності капіталу за результатами оцінки стійкості.

Інформація за результатами оцінки стійкості публікується наприкінці року: банками до 28 грудня, Національним банком - до 31 грудня.

Як повідомляло РБК-Україна, у НБУ вважають, що за підсумками 2019 року банківська система України вперше за останні роки отримає прибуток, який може стати рекордним більш ніж за десять років.

Нагадаємо, у реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 грудня 2018 року нараховується 78 банків-учасників, у стадії ліквідації перебувало 89 банків, тимчасова адміністрація працювала в двох банках.