У НБУ очікують рекордний прибуток банків за підсумками року

Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Після чотирьох років збиткової роботи банківська система вийшла на прибуткову роботу

За підсумками 2019 року банківська система України вперше за останні роки отримає прибуток, який може стати рекордним більш ніж за десять років. Про це заявила перший заступник глави Національного банку Катерина Рожкова на презентації "Звіту про фінансову стабільність", передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Рожкова, 2019 рік був "дійсно непоганим роком для банківської системи, банки працювали над підвищенням своєї ефективності, реструктурізацією портфелів, балансів, капіталізацією, і результати цієї роботи вже сьогодні помітні".

Як зазначається у "Звіті про фінансову стабільність", після чотирьох збиткових років банківський сектор отримав прибуток - 14,8 млрд грн за результатами десяти місяців поточного року.

"До кінця року ця тенденція збережеться і, таким чином, за результатами 2018 року банківський сектор стане прибутковим уперше після початку кризи. Головні драйвери цього - зростання операційних прибутків та зниження відрахувань до резервів", - йдеться у звіті.

У НБУ вважають, що упродовж 2019 року банківський сектор лишатиметься прибутковим, "хоча існуватиме тиск на процентну маржу: в умовах загального зростання відсоткових ставок в економіці та конкуренції за депозити вартість фондування банків зросте".

"Головним же ризиком для прибутковості сектору на сьогодні є вкрай низька операційна ефективність окремих державних банків", - наголосили в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, за 11 місяців 2018 року банківська система отримала близько 15 млрд грн прибутку.

Зазначимо, що за весь 2017 рік всі банки України отримали 26,472 млрд грн збитків. У 2016 році збитки банків склали 159,388 млрд грн, в 2015 році - 66,6 млрд грн, у 2014 році - 52,966 млрд грн.