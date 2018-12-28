Банки будут публиковать больше информации о своем финансовом состоянии

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Со следующего года станет доступной информация о размере кредитного риска банков

Национальный банк Украины расширил перечень данных, которые публикуются банками и НБУ и отражают состояние деятельности банковской системы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, Национальный банк на странице официального интернет-представительства и банки на собственных веб-сайтах начнут ежемесячно обнародовать данные:

состояние выполнения банками нового норматива LCR (коэффициента покрытия ликвидности);

размер кредитного риска по классам должников банка;

распределение кредитов, в том числе неработающих, в разрезе видов экономической деятельности заемщиков;

распределение вкладов физических лиц в разрезе суммы вкладов и количестве вкладчиков в иностранной и национальной валюте и сумму возможного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц;

Эти данные будут публиковаться за отчетный месяц - до 30 числа каждого месяца, следующего за отчетным, за январь - до 28 февраля, за декабрь - до 1 февраля следующего года

Также НБУ и банки начнут ежегодно публиковать результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины:

информацию о сумме регулятивного и основного капитала, значение нормативов достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и основного капитала (Н3): по данным банка за отчетный год; по результатам оценки качества активов и приемлемости обеспечения по кредитным операциям банка; за каждый прогнозный год по макроэкономическим сценариям, определенным для банков, по которым оценка устойчивости осуществляется по трем этапам.

сумму потребности (недостатка) в капитале или необходимый уровень достаточности капитала по результатам оценки устойчивости.

Информация по результатам оценки устойчивости публикуется в конце года: банками до 28 декабря, Национальным банком - до 31 декабря.

Как сообщало РБК-Украина, в НБУ считают, что по итогам 2019 года банковская система Украины впервые за последние годы получит прибыль, которая может стать рекордной более чем за десять лет.

Напомним, в реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 декабря 2018 года насчитывается 78 банков-участников, в стадии ликвидации находилось 89 банков, временная администрация работала в двух банках.