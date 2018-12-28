Банки будут публиковать больше информации о своем финансовом состоянии

Со следующего года станет доступной информация о размере кредитного риска банков
Национальный банк Украины расширил перечень данных, которые публикуются банками и НБУ и отражают состояние деятельности банковской системы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в пресс-службе, Национальный банк на странице официального интернет-представительства и банки на собственных веб-сайтах начнут ежемесячно обнародовать данные:
Эти данные будут публиковаться за отчетный месяц - до 30 числа каждого месяца, следующего за отчетным, за январь - до 28 февраля, за декабрь - до 1 февраля следующего года
Также НБУ и банки начнут ежегодно публиковать результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины:
Информация по результатам оценки устойчивости публикуется в конце года: банками до 28 декабря, Национальным банком - до 31 декабря.
Как сообщало РБК-Украина, в НБУ считают, что по итогам 2019 года банковская система Украины впервые за последние годы получит прибыль, которая может стать рекордной более чем за десять лет.
Напомним, в реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 декабря 2018 года насчитывается 78 банков-участников, в стадии ликвидации находилось 89 банков, временная администрация работала в двух банках.