Банк Альянс подал в суд на "Укрэнерго" из-за распространения недостоверной информации
Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску "Банка Альянс" против НЭК "Укрэнерго". Банк обвиняет энергетическую компанию в распространении недостоверной информации, якобы вредящей его деловой репутации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на судебное постановление.
Детали иска
Иск касается письма "Укрэнерго" от 21 августа 2025 года, адресованного физлицу-предпринимателю Анне Савченко. В этом письме, которое касалось банковской гарантии выполнения обязательств содержались высказывания, их банк считает клеветническими.
В частности, "Банк Альянс" требует признать недостоверными следующие утверждения:
- "Акционерное общество "Банк Альянс" не выполняет свои обязательства по уже выданным банковским гарантиям".
- "К более надежному банку для получения гарантии выполнения обязательств".
Истец просит суд обязать "Укрэнерго" опровергнуть эту информацию путем отправки письма Анне Савченко в течение десяти дней после вступления решения суда в законную силу.
В письме должно быть указано, что суд признал эти высказывания недостоверными и нарушающими деловую репутацию банка.
Когда суд рассмотрит дело
Суд установил, что исковое заявление отвечает требованиям Хозяйственного процессуального кодекса Украины и не нашел оснований для его отклонения.
Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства. Подготовительное заседание назначено на 13 января 2026 года.
