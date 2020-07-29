Таїланд продовжив надзвичайний стан до кінця літа

Фото: туристи на пляжі Таїланду (flickr.com fagency)

Режим НС ввели 26 березня, відтоді його продовжували тричі

Кабінет міністрів Таїланду продовжив надзвичайний стан у країні до 31 серпня. Це вже четвертий раз, коли влада продовжує режим НС через коронавірус.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рішення прийнято на тлі відсутності будь-яких спалахів коронавірусу або зростання захворюваності. Останні дні в країні фіксують поодинокі випадки зараження.

За словами офіційної влади, НС продовжується в профілактичних цілях. Нібито, таким чином країна готується до можливих спалахів через зростання захворюваності в сусідньому В'єтнамі, а також Гонконзі.

Однак критики чинної влади стверджують, що продовження надзвичайного стану спрямоване на придушення антиурядових протестів. У цьому місяці тисячі людей, в тому числі багато студентів, вийшли на демонстрації в Бангкоку і кількох інших містах із закликом до відставки прем'єр-міністра країни Праюта Чан-Оча.

"Я не перешкоджаю ніяким протестам, якщо вони законні. Я стурбований, тому що протестувальники - це майбутнє цієї країни. У них є прагнення до змін, але їх дії можуть створити розбіжності в суспільстві", - сказав прем'єр.

З початку пандемії в Таїланді заразилися 3 298 осіб, більшість одужали. Від інфекції померли 58 осіб.

Надзвичайний стан в Таїланді ввели 26 березня. Відтоді режим НС тричі продовжувався. Тоді ж влада розпорядилася закрити кордони для туристів.

На початку квітня для стримування коронавірусу Таїланд запровадив комендантську годину.