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У Таїланді ввели комендантську годину

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 15:16
У Таїланді ввели комендантську годину
Фото: Прают Чан-Оча (flickr.com prachatai)

Комендантська година діятиме з 22:00 до 04:00

В Таїланді з четверга, 3 квітня, і до особливого розпорядження вводиться комендантська година в цілях боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє видання The Star.

Так, комендантська година діятиме з 22:00 до 04:00.

"В цілях боротьби з поширенням коронавирусной інфекції з 3 квітня до особливого розпорядження на всій території Королівства Таїланд вводиться комендантська година з 22:00 до 04:00", - заявив прем'єр Прают Чан-Оча.

Комендантську годину буде мати деякі винятки, в тому числі щодо перевезення медикаментів, переміщення людей в карантин, пацієнтів і поїздок медичного персоналу.

Нагадаємо, 26 березня в країні ввели режим надзвичайного стану. За словами прем'єра країни, вжиті заходи повинні допомогти зупинити спалах вірусу.

Крім того, тайські вчені з Інституту науки і технологій Видьясиримедхи розробили експрес-тест, який може виявляти в організмі людини коронавірус за 30-45 хвилин. Для запланованих випробувань готуються виробляти до 4 тис. експрес-тестів щодня. Вартість кожного з них складе приблизно 15 доларів.

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