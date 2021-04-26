ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Банду автовикрадачів затримали в Києві: вони використовували найсучасніше обладнання

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 квітня 2021 18:58
Банду автовикрадачів затримали в Києві: вони використовували найсучасніше обладнання Фото: затримання автопохітітелей в Києві (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці затримали в Києві банду, яка викрадала автомобілі, а потім їх перепродавали або пропонували повернути власнику за винагороду. Організаторам і виконавцям загрожують тривалі терміни ув'язнення.

Про це повідомила прес-служба міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Відзначається, що в ході спецоперації Нацполіціі була встановлена ​​причетність угруповання до викрадень автомобілів на території декількох областей. Під час обшуку в Києві, Полтавській, Харківській і Черкаській областей були вилучені викрадені транспортні засоби, гроші, банківські картки, спеціальне обладнання, підроблені документи співробітників правоохоронних органів і судів. Крім того, було виявлено дороге сучасне обладнання, за допомогою якого здійснювалися викрадення.

Затримані організатори і двоє "покровителів" банди. Всього встановлено шість учасників злочинного угруповання, їх підозрюють у скоєнні восьми викрадень автомобілів. Правоохоронці продовжують роботу над встановленням спільників фігурантів. За серію злочинів їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

У поліції підкреслили, що злочинці ретельно готувалися до викрадення автомобілів і чітко виконували заздалегідь розподілені обов'язки. Викрадені машини або перепродували як двійники, або їх власникам пропонували заплатити викуп за повернення транспортного засобу.

Фото: затримання автопохітітелей в Києві (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, в лютому в американському штаті Флорида невідомий чоловік викрав автомобіль. У салоні викраденої машини були флакони з вакциною від коронавірусу.

Відзначимо, в середині березня в Польщі громадянин України викрав машину і намагався на ній сховатися від правоохоронців. Чоловіка затримали і йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

РБК-Україна раніше писало, що українець в Польщі поранив ножем іншого громадянина України і спробував напасти на поліцейських, які прибули на виклик. Нападник був п'яний.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події полиция криминал
NEWS
Україну не омине "індійський" штам коронавірусу, - Рубан
Україну не омине "індійський" штам коронавірусу, - Рубан
DAILY
Сергій Притула: Я бачу себе новим керівником "Голосу"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Сергій Притула: Я бачу себе новим керівником "Голосу"