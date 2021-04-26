Банду автовикрадачів затримали в Києві: вони використовували найсучасніше обладнання

Правоохоронці затримали в Києві банду, яка викрадала автомобілі , а потім їх перепродавали або пропонували повернути власнику за винагороду. Організаторам і виконавцям загрожують тривалі терміни ув'язнення.

Відзначається, що в ході спецоперації Нацполіціі була встановлена ​​причетність угруповання до викрадень автомобілів на території декількох областей. Під час обшуку в Києві, Полтавській, Харківській і Черкаській областей були вилучені викрадені транспортні засоби, гроші, банківські картки, спеціальне обладнання, підроблені документи співробітників правоохоронних органів і судів. Крім того, було виявлено дороге сучасне обладнання, за допомогою якого здійснювалися викрадення.

Затримані організатори і двоє "покровителів" банди. Всього встановлено шість учасників злочинного угруповання, їх підозрюють у скоєнні восьми викрадень автомобілів. Правоохоронці продовжують роботу над встановленням спільників фігурантів. За серію злочинів їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

У поліції підкреслили, що злочинці ретельно готувалися до викрадення автомобілів і чітко виконували заздалегідь розподілені обов'язки. Викрадені машини або перепродували як двійники, або їх власникам пропонували заплатити викуп за повернення транспортного засобу.

Фото: затримання автопохітітелей в Києві (facebook.com/mvs.gov.ua)