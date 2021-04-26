Банду автопохитителей задержали в Киеве: они использовали самое современное оборудование

Правоохранители задержали в Киеве банду, которая похищала автомобили , а затем их перепродавала или предлагали вернуть владельцу за вознаграждение. Организаторам и исполнителям грозят длительные сроки заключения.

Отмечается, что в ходе спецоперации Нацполиции была установлена причастность группировке к угонам автомобилей на территории нескольких областей. При обыске в Киеве, Полтавской, Харьковской и Черкасской областей были изъяты похищенные транспортные средства, деньги, банковские карты, специальное оборудование, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов и судов. Кроме того, было обнаружено дорогостоящее современное оборудование, с помощью которого осуществлялись угоны.

Задержаны организаторы и двое “покровителей” банды. Всего установлено шесть участников преступной группировки, их подозревают в совершении восьми угонов автомобилей. Правоохранители продолжают работу над установлением сообщников фигурантов. За серию преступлений им грозит до 12 лет лишения свободы.

В полиции подчеркнули, что преступники тщательно готовились к угонам автомобилей и четко выполняли заранее распределенные обязанности. Похищенные машины либо перепродавались как двойники, либо их владельцам предлагали заплатить выкуп за возврат транспортного средства.

Фото: задержание автопохитителей в Киеве (facebook.com/mvs.gov.ua)