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У Польщі українець викрав авто і тікав зі стріляниною від поліції

Новость на русском → Катовіце, Середа 17 березня 2021 11:13
У Польщі українець викрав авто і тікав зі стріляниною від поліції Фото: поліція (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

У Польщі громадянин України викрав автівку та намагався на ній втекти від правоохоронців. Чоловіка затримали і йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Yavl.

Як повідомляється, інцидент стався вночі в Катовіце, коли поліцейські побачили, як евакуатор намагається забрати припаркований автомобіль. Правоохоронці спробували з'ясовувати, чи є на це згода власника авто, однак припаркована автівка BMW різко зірвалася з місця.

Після цього, правоохоронці влаштували погоню за правопорушником. Чоловік на BMW спочатку протаранив авто катовіцьких поліцейських. Коли ж їм на підмогу прийшли поліцейські із Сосновця, він двічі вдарив їхню машину, намагаючись зіштовхнути її з дороги. Щоб припинити погоню, поліцейські почали стріляти по шинах.

Правопорушник продовжував тікати із трьома пробитими колесами, однак через деякий час не впорався з керуванням і влетів у придорожні зарості на одній із ділянок Сосновця. Після цього чоловік спробував вибратися з авто і втекти.

Порушника затримали. Ним виявився 23-річний громадянин України. У його крові також виявили 1,6 проміле алкоголю.

Українцю висунули обвинувачення у викраденні авто, керуванні в стані алкогольного сп'яніння, нападі на поліцейських і спробі втекти від них. За це йому може загрожувати до 10 років в'язниці. Поки чоловіка відправили під арешт на 3 місяці.

Нагадаємо, раніше українець у Польщі поранив ножем іншого громадянина України та спробував напасти на поліцейських, які прибули на виклик. Нападник був напідпитку.

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