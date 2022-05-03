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ЗСУ знищили всіх окупантів на острові Зміїному, - журналіст

Новость на русском →
Вівторок 03 травня 2022 18:19
ЗСУ знищили всіх окупантів на острові Зміїному, - журналіст Острів Зміїний (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України ліквідували усіх російських військових на острові Зміїному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Романа Цимбалюка.

Повідомляється, що всі військовослужбовці РФ, які були на острові Зміїний під час удару ЗСУ загинули.

"Напередодні острів залишило 8 військовослужбовців, їх вивезли з острова на територію Криму. За словами одного з "евакуйованих", командування знало, що по острову може бути завдано удару, однак жодних дій (крім вивезення групи людей) не робили", - йдеться у повідомленні.

На Зміїному знаходилися військовослужбовці підрозділів 1229 розвідувального центру (в/ч 53189, Севастополь) та 744 центри зв'язку (в/ч 40136, Севастополь) Чорноморського флоту, яких на цей час, командування ЗС РФ вважає зниклими безвісти.

Раніше ми повідомляли, що біля острова Зміїний ЗСУ знищили два катери РФ.

Також ми писали, що на острові Зміїний ЗСУ знищили командний пункт і зенітний комплекс армії РФ.

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