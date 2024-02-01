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США на коне, а Украина в топ-15 мира: аналитики "раздали" медали Олимпиады-2024

Париж, Четверг 01 февраля 2024 18:17
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США на коне, а Украина в топ-15 мира: аналитики "раздали" медали Олимпиады-2024 Фото: Единственный золотой медалист Токио от Украины Жан Беленюк (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Соединенных Штатов Америки станет победителем медального зачета Олимпийских игр в Париже, а сборная Украины с почти двумя десятками наград завершит соревнования на 15-й строчке. Так считают аналитики Gracenote.

Кратко о прогнозе количества завоеванных на летней Олимпиаде 2024 года медалей – в материале РБК-Украина.

Ведущая американская компания маркетинговых исследований Nielsen Holdings раскрыла методику прогноза. Он основывается на открытых данных – результатах элитных мировых и континентальных соревнований после последних Игр, которые из-за пандемии коронавируса состоялись летом 2021-го в Токио. Собрав и проанализировав все данные, специалисты попытались спрогнозировать количество золотых, серебряных и бронзовых наград стран-участниц Олимпиады этого года.

Главный фаворит Gracenote – сборная США. По мнению аналитиков, американцы завоюют больше всего медалей на Играх-2024. Если этот прогноз сбудется, то Штаты в восьмой раз подряд завершат летние Олимпиады наверху медального зачета. Китай будет пытаться бросить вызов американским спортсменам, но уступит и в количестве "золота", и по общему результату. Третьим должно финишировать Соединенное Королевство. Правда, в этот раз золотых наград у британцев будет гораздо меньше, чем в Токио.

США на коне, а Украина в топ-15 мира: аналитики &quot;раздали&quot; медали Олимпиады-2024

Фото: Виртуальная таблица топ-10 сборных по медалям Олимпиады-2024 (nielsen.com)

Соединенные Штаты

Прогноз на Париж-2024: 129 медалей; результат Токио-2020: 113 наград.

Gracenote спрогнозировала для сборной США 129 медалей, что на 16 больше, чем на предыдущих Играх. В виртуальной таблице наград Штаты возьмут медали в 27-ми видах спорта, поэтому национальный рекорд (29 видов) олимпийцы нынешнего призыва не покорят. Ключи к общему успеху американцев лежат в легкой атлетике и плавании, где сборная США возьмет ориентировочно половину прогнозируемых медалей.

Китай

Прогноз на Париж-2024: 85 медалей; результат Токио-2020: 89 наград.

Прогноз для Поднебесной несет стабильность. В Париже в этом году китайские атлеты завоюют примерно такое же количество медалей, как в Токио три года назад. Прыжки в воду, стрельба, плавание, тяжелая атлетика, настольный теннис и спортивная гимнастика остаются приоритетными направлениями для Китая. В общем, китайцам светят подиумы минимум в 21-м виде программы. Прогнозируемое же количество "золота" – 35 наград – позволит сразиться с США за лидерство в общем зачете.

Соединенное Королевство

Прогноз на Париж-2024: 64 медали; результат Токио-2020: 64 награды.

Аналитики подсчитали, что на предстоящих летних Играх британская сборная сможет в четвертый раз подряд завоевать 60+ медалей на Олимпиаде. В предыдущих трех случаях успехи королевства были гарантированы призерами в двух десятках видов спорта. Прогноз на 2024 год основан на том, что эта тенденция сохранится. Интересно, что до Олимпийских игр в Лондоне (2012) награды британцев в последний раз были столь разнообразны еще до Первой мировой войны.

Франция

Прогноз на Париж-2024: 53 медали; результат Токио-2020: 33 награды.

Отдельно стоит упомянуть о Франции. Прогнозисты предсказывают, что хозяйка соревнований существенно увеличит количество медалей в активе. "Золото", например, должно утроиться по сравнению с Токио-2021! Если раньше в XXI веке французские спортсмены получали награды в 15+ видах программы, то дома ставят на 22 вида спорта. Если так произойдет на самом деле, сборная Франции обновит национальный рекорд.

США на коне, а Украина в топ-15 мира: аналитики &quot;раздали&quot; медали Олимпиады-2024

Фото: Виртуальная таблица топ-30 сборных по медалям Олимпиады-2024 (nielsen.com)

Украина

Прогноз на Париж-2024: 18 медалей; результат Токио-2020: 19 наград.

На своем уровне должна выступить в Париже сборная Украины. По сравнению с токийской Олимпиадой, украинцы возьмут на медаль меньше. Однако количество золотых наград должно вырасти до двух. Также в копилку нашей команды должны попасть 6 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Спортивные стихии украинцев вряд ли удивят – боевые искусства, гребля, стрельба, плавание, легкая атлетика, фехтование. Скрестят пальцы и футбольные и теннисные болельщики, потому что во Францию отправятся первая в истории отечественного футбола олимпийская команда и титулованная Элина Свитолина.

К слову, ранее Сербия согласилась на матч со сборной России в условиях изоляции.

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