Стан Балуха залишається тяжким, - Чийгоз

Стан Балуха не покращився та продовжує бути тяжким

Стан українського активіста Володимира Балуха залишається тяжким, але він не зупиняє голодування. Про це повідомляє заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу передає Крим.Реалії.

Ахтем Чийгоз повідомив, що стан Балуха не покращився та продовжує бути тяжким.

"Він (Балух, - ред.), як сам каже, "знаходиться на колії", в яку зайшов з самого початку", - зазначив Чийгоз.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило про глибоке занепокоєння через стан здоров'я українських політв'язнів, що утримуються у Росії, Олега Сенцова та Володимира Балуха, які голодують.

Додамо, 5 липня 2018 року в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу в 10 тис. рублів (близько 4 тис. гривень). Його засудили за сукупністю двох кримінальних справ. Згідно з вироком "суду", Балух скоїв злочин у зв'язку з "неприязню до діючої системи управління".