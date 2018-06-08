Життя політв'язня Балуха знаходиться під загрозою, - МЗС України

Володимир Балух голодує вже більше 80 днів

Життя українського політв'язня Володимира Балуха, якого утримують в СІЗО в окупованому Криму, знаходиться під загрозою. Про це у Twitter повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

"Політв'язень Володимир Балух голодує більше 80-и днів в окупованому Криму. Його життя під загрозою. Вимагаємо його звільнення", - зазначила Беца.

Політв'язень В.Балух голодує більше 80-и днів в окупованому Криму.Його життя під загрозою Вимагаємо його звільнення pic.twitter.com/BLxbOsVRtl — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 8, 2018

Нагадаємо, раніше адвокат Ольга Дінзе повідомила, що за час голодування Балух втратив 30 кг ваги.

Кримчанина Балуха затримали в 2016 році за активну проукраїнську позицію. Однак офіційною причиною нібито зазначено зберігання боєприпасів і тротилових шашок. Політв'язень продовжує безстрокову голодовку чеерз незгоду з судовими звинуваченнями.