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Життя політв'язня Балуха знаходиться під загрозою, - МЗС України

НовиниСуспільство    08.06.2018 - 09:46
Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Володимир Балух голодує вже більше 80 днів

Життя українського політв'язня Володимира Балуха, якого утримують в СІЗО в окупованому Криму, знаходиться під загрозою. Про це у Twitter повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

"Політв'язень Володимир Балух голодує більше 80-и днів в окупованому Криму. Його життя під загрозою. Вимагаємо його звільнення", - зазначила Беца.

 

Нагадаємо, раніше адвокат Ольга Дінзе повідомила, що за час голодування Балух втратив 30 кг ваги.

Кримчанина Балуха затримали в 2016 році за активну проукраїнську позицію. Однак офіційною причиною нібито зазначено зберігання боєприпасів і тротилових шашок. Політв'язень продовжує безстрокову голодовку чеерз незгоду з судовими звинуваченнями.

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Теги публікації: МЗС, Крим, голодовка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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