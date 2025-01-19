Запад считает, что повреждения кабелей в Балтике не были диверсией РФ, - WP

В разведках США и Европы полагают, что разрывы подводных кабелей в Балтийском море были результатом морских аварий, а не российских диверсий. Это исходит из ныне собранной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Расследование, в котором участвуют специалисты из нескольких европейских стран и США, пока не обнаружило доказательств того, что подозреваемые коммерческие суда намеренно совершили "якорные диверсии" или действовали по указанию Москвы.

Собранные материалы, включая перехваченные переговоры, указывают на то, что инциденты могли быть результатом случайных ошибок, вызванных недостаточной квалификацией экипажей и плохим техническим состоянием судов.

Американские источники заявляют, что в каждом из случаев есть "очевидные объяснения", подтверждающие случайный характер повреждений, и отсутствуют свидетельства, связывающие произошедшее с Россией. Аналогичного мнения придерживаются представители двух европейских разведслужб, согласные с оценками своих американских коллег.

Тем временем разведка Финляндии хоть и не исключает н возможной причастности России, но в целом склоняется к версии несчастного случая.

Однако финский евродепутат Пекка Товери, ранее служивший в армии и работавший в разведывательных органах своей страны, выразил мнение, что инциденты с повреждением подводных кабелей напоминают типичные гибридные действия Москвы.

"Ключевая черта любой гибридной операции – это возможность отрицания своей причастности," – подчеркнул он.

По его словам, российские спецслужбы могли тщательно скрыть следы, что приводит к выводу, что все инциденты с кабелями, которые якобы были несчастными случаями - "полная чушь".

Эксперт по мореплаванию Майк Планкетт, также упомянутый в статье, считает маловероятным, что экипажи не заметили бы, как их якорь задевает морское дно. Он отмечает, что с осени 2023 года в одном и том же регионе произошли три инцидента, которые объясняются как "случайные" повреждения якорями, и это совпадение вызывает серьезные сомнения.