В Балтийском море оборвался кабель российского "Ростелекома"
В исключительной экономической зоне Финляндии оборвался российский кабель. Ремонтные работы контролирует береговая охрана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle и "РИА Новости".
В России сообщили, что подводный кабель "Ростелекома" был поврежден в Балтийском море. В компании заявили, что повреждение было якобы из-за внешнего воздействия, а на месте продолжаются восстановительные работы.
По данным Yle, есть два поврежденных кабеля. Один из которых кабель под названием "Балтика" сейчас ремонтируют. Береговая охрана Финского залива контролирует работы.
Береговая охрана сообщила об этом через службу сообщений X около 13:00 в субботу. За работы по ремонту кабеля отвечает российский корабль.
Менеджер по подготовке в Министерстве занятости и экономики Кари Клемм рассказал, что два кабеля, пролегающие между Санкт-Петербургом и Калининградом, оборвались в Финском заливе. Об их неисправности в министерстве сообщили еще 27 декабря.
По оценкам Клемма, работы по ремонту кабеля продлятся около недели, в зависимости от погодных условий.
Клемм не прокомментировал, связаны ли повреждения российских кабелей с обрывами кабелей в Финском заливе на Рождество.
Напомним, что в конце 2024-го в Балтийском море были повреждены подводные кабели связи между Финляндией и Эстонией, а также задержано судно Eagle S из теневого флота танкеров Российской Федерации (РФ).
Согласно данным следствия, экипаж корабля планировал повредить еще один энергетический кабель Estlink 1, а также газопровод BalticConnector.
В частности, до этого инцидента были оборваны еще два кабеля передачи данных между Финляндией и Германией.
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