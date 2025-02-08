У Балтійському морі обірвався кабель російського "Ростелекому"
У винятковій економічній зоні Фінляндії обірвався російський кабель. Ремонтні роботи контролює берегова охорона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle та "РИА Новости".
В Росії повідомили, що підводний кабель "Ростелекома" було пошкоджено в Балтійському морі. В компанії заявили, що пошкодження було нібито через зовнішній вплив, а на місці тривають відновлювальні роботи.
За даними Yle, є два пошкоджені кабелі. Один з яких кабель під назвою "Балтика" зараз ремонтують. Берегова охорона Фінської затоки контролює роботи.
Берегова охорона повідомила про це через службу повідомлень X близько 13:00 у суботу. За роботи з ремонту кабелю відповідає російський корабель.
Менеджер з підготовки в Міністерстві зайнятості та економіки Карі Клемм розповів, що два кабелі, що пролягають між Санкт-Петербургом і Калінінградом, обірвалися у Фінській затоці. Про їх несправність у міністерстві повідомили ще 27 грудня.
За оцінками Клемма, роботи з ремонту кабелю триватимуть близько тижня, залежно від погодних умов.
Клемм не прокоментував, чи пов'язані пошкодження російських кабелів з обривами кабелів у Фінській затоці на Різдво.
Нагадаємо, що наприкінці 2024-го в Балтійському морі було пошкоджено підводні кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією, а також затримано судно Eagle S із тіньового флоту танкерів Російської Федерації (РФ).
Згідно з даними слідства, екіпаж корабля планував пошкодити ще один енергетичний кабель Estlink 1, а також газопровід BalticConnector.
Зокрема до цього інциденту були обірвані ще два кабелі передачі даних між Фінляндією та Німеччиною.
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