У Балтійському морі обірвався кабель російського "Ростелекому"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle та " РИА Новости ".

В Росії повідомили, що підводний кабель "Ростелекома" було пошкоджено в Балтійському морі. В компанії заявили, що пошкодження було нібито через зовнішній вплив, а на місці тривають відновлювальні роботи.

За даними Yle , є два пошкоджені кабелі. Один з яких кабель під назвою "Балтика" зараз ремонтують. Берегова охорона Фінської затоки контролює роботи.