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В Балтийском море, предположительно, произошел новый обрыв кабеля: что известно

Иллюстративное фото: в Балтийском море, вероятно, оборвался подводный кабель (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

В Балтийском море обнаружили новый вероятный обрыв подводного кабеля. Повреждение якобы получил электрокабель, проложенный между Финляндией и Германией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle и Reuters.

Что известно о повреждении кабеля

По данным финского издания, кабель оборвался в Балтийском море возле острова Готланд. Шведская береговая охрана подтвердила эту информацию. Вероятный обрыв кабеля произошел в исключительной экономической зоне Швеции.

Премьер-министр Швеции сообщил в соцсети X, что знает об этой проблеме. По его словам, "информацию о возможных повреждениях воспринимают очень серьезно".

В береговой охране заявили, что пока неизвестно, когда именно произошел вероятный обрыв кабеля. Однако власти узнали об инциденте еще вчера.

Сообщается, что повреждения, вероятно, получил подводный кабель C-Lion1 компании Cinia Oy.

Расследование инцидента

Reuters пишет, что береговая охрана Швеции уже расследует возможное повреждение подводного кабеля у юго-западного побережья страны в Балтийском море.

"Мы получили информацию о подозрительном повреждении кабеля, и прокуратура решила начать предварительное расследование", - цитирует Reuters представителя береговой охраны.

Шведская прокуратура также начала предварительное расследование инцидента.

 

Повреждение подводных кабелей

Кабель C-Lion1 был введен в эксплуатацию в 2016 году. Этот же кабель в последний раз обрывался в ноябре. Это единственный финский подводный кабель, напрямую соединяющий Финляндию с Центральной Европой.

Тогда же в Балтийском море обнаружили еще один поврежденный подводный кабель связи - между Литвой и Швецией.

А в декабре прошлого года стало известно о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию. Как позже сообщалось, в Финляндии не исключают версии об умышленном повреждении подводной линии электропередач в Финском заливе. Там были замечены два судна.

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ШвецияБалтийское море