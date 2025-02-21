В Балтийском море, предположительно, произошел новый обрыв кабеля: что известно

Что известно о повреждении кабеля

По данным финского издания, кабель оборвался в Балтийском море возле острова Готланд. Шведская береговая охрана подтвердила эту информацию. Вероятный обрыв кабеля произошел в исключительной экономической зоне Швеции.

Премьер-министр Швеции сообщил в соцсети X, что знает об этой проблеме. По его словам, "информацию о возможных повреждениях воспринимают очень серьезно".

В береговой охране заявили, что пока неизвестно, когда именно произошел вероятный обрыв кабеля. Однако власти узнали об инциденте еще вчера.

Сообщается, что повреждения, вероятно, получил подводный кабель C-Lion1 компании Cinia Oy.

Расследование инцидента

Reuters пишет, что береговая охрана Швеции уже расследует возможное повреждение подводного кабеля у юго-западного побережья страны в Балтийском море.

"Мы получили информацию о подозрительном повреждении кабеля, и прокуратура решила начать предварительное расследование", - цитирует Reuters представителя береговой охраны.

Шведская прокуратура также начала предварительное расследование инцидента.