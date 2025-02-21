У Балтійському морі, імовірно, стався новий обрив кабелю: що відомо

У Балтійському морі виявили новий імовірний обрив підводного кабелю. Пошкодження нібито зазнав електрокабель, прокладений між Фінляндією та Німеччиною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle та Reuters.
За даними фінського видання, кабель обірвався в Балтійському морі біля острова Готланд. Шведська берегова охорона підтвердила цю інформацію. Ймовірний обрив кабелю стався у виключній економічній зоні Швеції.
Прем’єр-міністр Швеції повідомив у соцмережіі X, що знає про цю проблему. За його словами, "інформацію про можливі пошкодження сприймають дуже серйозно".
У береговій охороні заявили, що наразі невідомо, коли саме стався ймовірний обрив кабелю. Однак влада дізналася про інцидент ще вчора.
Повідомляється, що пошкоджень, імовірно, зазнав підводний кабель C-Lion1 компанії Cinia Oy.
Reuters пише, що берегова охорона Швеції вже розслідує можливе пошкодження підводного кабелю біля південно-західного узбережжя країни в Балтійському морі.
"Ми отримали інформацію про підозріле пошкодження кабелю, і прокуратура вирішила розпочати попереднє розслідування", - цитує Reuters речника берегової охорони.
Шведська прокуратура також розпочала попереднє розслідування інциденту.
Кабель C-Lion1 було введено в експлуатацію у 2016 році. Цей самий кабель востаннє обривався в листопаді. Це єдиний фінський підводний кабель, що напряму з’єднує Фінляндію з Центральною Європою.
Тоді ж у Балтійському морі виявили ще один пошкоджений підводний кабель зв'язку - між Литвою та Швецією.
А в грудні минулого року стало відомо про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію. Як згодом повідомлялось, у Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у Фінській затоці. Там були помічені два судна.