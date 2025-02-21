У Балтійському морі, імовірно, стався новий обрив кабелю: що відомо

Що відомо про пошкодження кабелю

За даними фінського видання, кабель обірвався в Балтійському морі біля острова Готланд. Шведська берегова охорона підтвердила цю інформацію. Ймовірний обрив кабелю стався у виключній економічній зоні Швеції.

Прем’єр-міністр Швеції повідомив у соцмережіі X, що знає про цю проблему. За його словами, "інформацію про можливі пошкодження сприймають дуже серйозно".

У береговій охороні заявили, що наразі невідомо, коли саме стався ймовірний обрив кабелю. Однак влада дізналася про інцидент ще вчора.

Повідомляється, що пошкоджень, імовірно, зазнав підводний кабель C-Lion1 компанії Cinia Oy.

Розслідування інциденту

Reuters пише, що берегова охорона Швеції вже розслідує можливе пошкодження підводного кабелю біля південно-західного узбережжя країни в Балтійському морі.

"Ми отримали інформацію про підозріле пошкодження кабелю, і прокуратура вирішила розпочати попереднє розслідування", - цитує Reuters речника берегової охорони.

Шведська прокуратура також розпочала попереднє розслідування інциденту.