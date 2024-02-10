В США пассажирский самолет из-за поломки сел на шоссе и загорелся: есть жертвы

Пассажирский самолет Bombardier Challenger 600 из-за поломки совершил аварийную посадку на автомагистраль недалеко от Неаполя, штат Флорида, и загорелся. В результате происшествия погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По словам официальных лиц, на борту небольшого самолета находились пять человек, трое человек смогли выбраться. Пока неясно, врезался ли самолет в какие-либо машины и пострадал ли кто-нибудь на земле.

"Они должны были приземлиться здесь, в Неаполе, и примерно за две или три минуты до этого наша вышка получила сообщение от пилотов о том, что у них, цитирую, потеряны оба двигателя", - заявила Робин Кинг, директор по связям с общественностью аэропорта Неаполя.

Самолет разбился в нескольких километрах от аэропорта. По данным офиса шерифа округа Коллиер, участок автомагистрали будет закрыт как минимум на 24 часа.

Власти призывали местных жителей избегать района происшествия, пока полиция и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование.

Аварии воздушных суден

Ранее сообщалось, что российский частный самолет разбился в Афганистане. Отмечается, что авиакатастрофа произошла в северной провинции Бадахшан. По предварительным данным, на борту находились шесть человек - двое пассажиров и четверо членов экипажа.

Также РБК-Украина сообщало, что в Польше упал небольшой самолет. Причиной аварии стал отказ авионики, на борту находились два человека.

Кроме того, в столице Кыргызстана, городе Бишкек, упал военный вертолет Ми-8. Авиакатастрофа произошла на авиабазе "Фрунзе-1".