Голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню вручили підозру. Його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У п'ятницю, 26 червня, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) також вручили підозра чиновнику Кіровоградської ОДА.

У прокуратурі зазначили, що слідство по справі триває.

У відомстві зазначили, що прокурори будуть наполягати на обранні затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення для глави ОДА 12 млн гривень застави і 8 млн гривень для його пособника.

Нагадаємо, напередодні НАБУ затримало Балоня на отриманні частини хабаря, який він вимагав за те, щоб не заважати діяльності іншого чиновника. За даними слідства, загальна сума хабаря становила майже 2 млн гривень.

До затримання Балоня Кабінет міністрів України погодив його відставку.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський вважає справедливим затримання Андрія Балоня.