Для баллистки. КНДР провела испытание нового ракетного двигателя
Северная Корея, вероятно, провела испытание нового жидкостного ракетного двигателя в конце апреля, который могут устанавливать на баллистические ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
В Центре стратегических и международных исследований США (CSIS) сообщили, что необъявленные испытания были проведены в течение четвертой недели апреля на испытательном стенде вертикального двигателя Юнсонг на космодроме Сохэ.
Отмечается, что это испытание является явным признаком того, что Северная Корея продвигает разработку более совершенных баллистических ракет большой дальности, космических ракет-носителей и спутников.
На снимках от 29 апреля, предоставленных CSIS, видны следы сгоревшей растительности возле испытательного стенда. В апреле CSIS, а также официальные лица Южной Кореи заявили, что есть некоторые признаки того, что Северная Корея может запустить свой второй шпионский спутник к концу месяца, но этого не произошло.
Ракеты КНДР имеют большой процент брака
В конце прошлого года стало известно, что Россия закупила северокорейские баллистические ракеты. Уже 2 января Москва ударила по Харькову ракетами северокорейского производства.
За последнее время украинские правоохранители зафиксировали по меньшей мере 24 факта использования Россией ракет КНДР, а в США обеспокоены тем, что Украина стала полигоном для тестирования северокорейских ракет.
В Офисе генерального прокурора отметили, что около половины северокорейских ракет, которыми Россия ударила по Украине, не долетели до цели. Около половины северокорейских ракет сбились с запрограммированной траектории и взорвались в воздухе, в таких случаях обломки не были найдены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.