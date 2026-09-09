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Баллистика прорвалась: сколько целей обезвредила ПВО во время новой атаки РФ

09:01 09.09.2026 Ср
2 мин
Зафиксировано десятки прилетов
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПВО отчитывается об отражении ночной атаки РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во время ночной атаки на Украину Россия применила баллистические ракеты, "Бандероли", а также более 190 дронов разных типов. Силы ПВО смогли обезвредить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Воздушное нападение России началось еще в 18.00 8 сентября.

В этот раз на Украину летели:

  • баллистические ракеты "Искандер-М", запущенные из временно оккупированного Крыма;
  • ракеты S8000 "Бандероль" из акватории Азовского моря;
  • 196 ударных беспилотников разных типов, в том числе Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски БПЛА фиксировались из районов Орла и Курска в РФ, временно оккупированной территории Донецкой области, а также Гвардейского в оккупированном Крыму.

Отражали воздушную атаку армии РФ:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • подразделения беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 украинская ПВО обезвредила 165 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано:

  • попадания ракет и ударных БпЛА на 23 локациях;
  • падение обломков сбитых воздушных целей на четырех локациях

По состоянию на утро атака врага продолжается - в воздушном пространстве Украины фиксируют вражеские дроны.

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