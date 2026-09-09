Балістика прорвалася: скільки цілей знешкодила ППО під час нової атаки РФ

Під час нічної атаки на Україну Росія застосувала балістичні ракети, "Бандеролі", а також понад 190 дронів різних типів. Сили ППО змогли знешкодити значну частину ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад Росії розпочався ще о 18:00 8 вересня.
Цього разу на Україну летіли:
Запуски БпЛА фіксувалися з районів Орла та Курська в РФ, тимчасово окупованої території Донецької області, а також Гвардійського в окупованому Криму.
Відбивали повітряну атаку армії РФ:
Станом на 08:30 українська ППО знешкодила 165 ворожих безпілотників, зокрема Shahed, "Гербера" та інших.
Водночас зафіксовано:
Станом на ранок атака ворога триває - у повітряному просторі України фіксують ворожі дрони.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія завдала ударів по шести районах Київської області.
Окрім того, вранці 9 вересня в Києві стався "приліт" у 24-поверховий будинок.
Також ми писали, що армія РФ атакувала КПП на кордоні з Молдовою, внаслідок чого є загиблі та поранені.