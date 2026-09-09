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Балістика прорвалася: скільки цілей знешкодила ППО під час нової атаки РФ

09:01 09.09.2026 Ср
2 хв
Зафіксовано чимало влучань
aimg Юлія Капітонова
Фото: ППО звітує про відбиття нічної атаки РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під час нічної атаки на Україну Росія застосувала балістичні ракети, "Бандеролі", а також понад 190 дронів різних типів. Сили ППО змогли знешкодити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад Росії розпочався ще о 18:00 8 вересня.

Цього разу на Україну летіли:

  • балістичні ракети "Іскандер-М", запущені з тимчасово окупованого Криму;
  • ракети S8000 "Бандероль" з акваторії Азовського моря;
  • 196 ударних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Запуски БпЛА фіксувалися з районів Орла та Курська в РФ, тимчасово окупованої території Донецької області, а також Гвардійського в окупованому Криму.

Відбивали повітряну атаку армії РФ:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • підрозділи безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 українська ППО знешкодила 165 ворожих безпілотників, зокрема Shahed, "Гербера" та інших.

Водночас зафіксовано:

  • влучання ракет і ударних БпЛА на 23 локаціях;
  • падіння уламків збитих повітряних цілей на чотирьох локаціях.

Станом на ранок атака ворога триває - у повітряному просторі України фіксують ворожі дрони.

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