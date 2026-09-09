Балістика прорвалася: скільки цілей знешкодила ППО під час нової атаки РФ

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія завдала ударів по шести районах Київської області.

Окрім того, вранці 9 вересня в Києві стався "приліт" у 24-поверховий будинок.

Також ми писали, що армія РФ атакувала КПП на кордоні з Молдовою, внаслідок чого є загиблі та поранені.