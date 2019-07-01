У Китаї прогримів вибух на хімзаводі, є жертви

Ілюстративне фото (УНІАН)

Загинули дві людини

На сході Китаю стався вибух на хімічному заводі, унаслідок чого загинули двоє осіб, ще дев’ятеро дістали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Xinhua.

Зазначається, що вибух стався у місті Бенбу, провінція Аньхой на сході Китаю. Вибух пролунав під час порятунку працівника, який потрапив у виробничий резервуар.

Унаслідок цього дві людини загинули та ще дев'ять отримали поранення. Відомо, що при вибуху загинули сам працівник та один з рятувальників. Причини вибуху з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що у Китаї кількість жертв вибуху на хімічному заводі зросла до 62 людей. Вибух на заводі пестицидів був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків на відстані до півтора кілометра і пошкодив десятки припаркованих поруч автомобілів.

РБК-Україна писало, що у Китаї у результаті вибуху біля хімічного заводу в східній провінції Хебей загинули щонайменше 22 людини, ще 22 поранені. Вибух прогримів біля підприємства у місті Чжанцзякоу. В результаті пожежі, що виникла після вибуху, згоріли 38 вантажних автомобілів і 12 легкових.