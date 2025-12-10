Балансирующий рынок в кризисе: долг "Укрэнерго" перед "Укргидроэнерго" достиг 10 млрд гривен

По его словам, система расчетов на балансирующем рынке находится в критическом состоянии, а компания фактически вынуждена отпускать электроэнергию без оплаты в течение длительного времени.

"Балансирующий рынок работает по расчетам не очень хорошо. Соответственно мы ежедневно отдаем свою энергию просто так, чтобы получить деньги через год. Ни одна компания не может себе позволить нести нагрузку в 10 млрд грн долгов, а мы, выходит, как государственная компания, можем", - сказал Сухецкий.

Он подчеркнул, что перспективы погашения этой задолженности по-прежнему остаются неясными.

"Никто ничего не обещает. А мы находимся в неоднозначном положении, потому что когда мы подадим в суд, можем завести "Укрэнерго" в дефолт. С другой стороны, должны защищать свои интересы и возвращать свои деньги", - отметил руководитель компании.

Несмотря на значительные долги, у "Укргидроэнерго" нет возможности отказаться от выдачи электроэнергии в сеть.

"Мы делаем все, чтобы поддержать энергосистему, а дальше уже государство, Минэнерго и все остальные должны балансировать эту историю между нами", - подчеркнул Сухецкий, добавив, что компания в этом году получила около 38 тыс. диспетчерских команд на балансирующем рынке.

Он также сообщил, что компания уже выплатила 17 млрд грн компенсации за ПСО для населения, несмотря на сокращенную выработку, вызванную маловодьем и российскими ударами.