ua en ru
Сб, 29 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Для стабильности энергорынка нужны гарантии оплаты и четкие правила, - "Энерго-плюс"

Украина, Суббота 29 ноября 2025 15:52
UA EN RU
Для стабильности энергорынка нужны гарантии оплаты и четкие правила, - "Энерго-плюс" Фото: "Энерго-плюс" заявил, для стабильности энергорынка нужны гарантии оплаты и четкие правила (Ukrenergo)
Автор: Сергей Новиков

Частный сектор готов активно участвовать в стабилизации украинской энергосистемы, но ожидает от государства предсказуемых правил и гарантий оплаты на рынке электроэнергии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил исполнительный директор ООО "НПП "Энерго-плюс"" Вадим Литвиненко.

По его словам, сегодня промышленные предприятия со своей резервной генерацией начинают присоединяться к рынку, а системный оператор НЭК "Укрэнерго" поддерживает такие инициативы.

"Промышленность, которая имеет резервную генерацию, уже подключается к рынку. "Укрэнерго" открыто поддерживает такие инициативы. Бизнес получит не только финансовую компенсацию, но и возможность приобщиться к стабилизации энергосистемы", - сказал Литвиненко.

В то же время он отметил, что частный сектор ожидает предсказуемости в работе рынка и своевременного урегулирования вопросов задолженности.

"В то же время частный сектор ожидает предсказуемости: четких правил балансирующего рынка, гарантий оплаты за вспомогательные услуги, механизмов погашения долгов", - отметил он.

Литвиненко подчеркнул, что восстановление энергетики - это системный процесс, который выходит за пределы технических и финансовых вопросов.

"Восстановление энергетики - это не только вопрос техники или денег. Это системный процесс, который зависит от технической готовности предприятий, эффективной логистики, гибкой регуляторки, государственной координации и привлечения бизнеса как полноценного партнера", - отметил эксперт.

Недавно аналитик рынка электроэнергии в ExPro Consulting Дарья Орлова подтвердила, что системная проблема долгов на рынке электроэнергии продолжает создавать риски для возобновляемой энергетики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
Новости
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает