Баканов розповів, як посилити боротьбу з контрабандою

Голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов закликав запровадити механізми боротьби з контрабандою та нелегальним ринком тютюнових виробів. Про це він заявив під час координаційної наради з проблемних питань тютюнового ринку України, передає прес-служба СБУ.

Учасники наради обговорили проблему несплати ПДВ та роздрібного 5% акцизу з продажу тютюнових виробів, який майже на 50% знаходиться в тіні, через це держава недоотримує мільярди гривень щороку. Голова СБУ закликав вдосконалити законодавство та посилити контроль у сфері роздрібної та оптової торгівлі тютюновими виробами, щоб унеможливити подальше ухиляння від сплати податків та нелегальний експорт цигарок.

"Роботу з цього напрямку потрібно покращити. По-перше, втілити у життя концепцію "Електронна акцизна марка". Мова йде про впровадження автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів. По-друге, слід ввести кримінальну відповідальність за контрабанду, зокрема підакцизних товарів, аби спіймані злочинці несли покарання, а не гуляли на свободі після сплати штрафів", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ініціював зміни до законодавства, яке впорядковує обіг електронних цигарок в Україні.

Також парламент ухвалив у другому читанні законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".