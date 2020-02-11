Баканов рассказал, как усилить борьбу с контрабандой

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов призвал ввести механизмы борьбы с контрабандой и нелегальным рынком табачных изделий. Об этом он заявил во время координационного совещания по проблемным вопросам табачного рынка Украины, передает пресс-служба СБУ.

Участники совещания обсудили проблему неуплаты НДС и розничного 5% акциза с продажи табачных изделий, который почти на 50% находится в тени, из-за этого государство недополучает миллиарды гривен ежегодно. Глава СБУ призвал усовершенствовать законодательство и усилить контроль в сфере розничной и оптовой торговли табачными изделиями, чтобы предотвратить дальнейшее уклонение от уплаты налогов и нелегальный экспорт сигарет.

"Работу по этому направлению нужно улучшить. Во-первых, воплотить в жизнь концепцию "Электронная акцизная марка". Речь идет о внедрении автоматизированной системы контроля за оборотом подакцизных товаров. Во-вторых, следует ввести уголовную ответственность за контрабанду, в частности подакцизных товаров, чтобы пойманные преступники несли наказание, а не гуляли на свободе после уплаты штрафов", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров инициировал изменения в законодательство, которое упорядочивает оборот электронных сигарет в Украине.

Также парламент принял во втором чтении законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".